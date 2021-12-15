Aynı piyanoda 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı çaldılar - Haberler
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Aynı piyanoda 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı çaldılar

Aynı piyanoda 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı çaldılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

TÜRK ile Klasik Batı müziğini harmanlayan piyanistler Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, 21'inci Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, aynı piyanoda Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü çalıp, seslendirdi.

ANTALYA (DHA) - TÜRK ile Klasik Batı müziğini harmanlayan piyanistler Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, 21'inci Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, aynı piyanoda Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü çalıp, seslendirdi.

Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin ikinci gününde sahne alan Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner'den oluşan 'Duo Blanc& Noir' grubu, farklı kültürleri birleştirdikleri repertuvarı ile dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı. Kendilerini 'kontrastın uyumu' olarak tanımlayan Şekeranber ve Çetiner, konser öncesi festivale ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ve tüm ekibe teşekkür etti.Konserlerinde Türk bestecilere yer vermenin vazgeçilmezleri olduğunu söyleyen Şekeranber ve Çetiner, yurt dışında da Türkçe eserler çaldıklarını, o zaman kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirtti. Konserde aynı piyanoda halk ozanı Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü çalıp, seslendiren Şekeranber ve Çetiner, bu performansları ile büyük ilgi gördü. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Şekeranber ve Çetiner'e, konser sonunda festivalin idari direktörü olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tarafından teşekkür plaketi ve çiçek verildi.


Aynı piyanoda 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı çaldılar

Aynı piyanoda 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı çaldılar

Aynı piyanoda 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı çaldılar

Aynı piyanoda 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı çaldılar

Aynı piyanoda 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı çaldılar

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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