Annesini pompalı tüfekle öldüren katilden kan donduran sözler: Onun düşman olduğunu düşündüm
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Annesini pompalı tüfekle öldüren katilden kan donduran sözler: Onun düşman olduğunu düşündüm

13.10.2020 17:26 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:33
Annesini pompalı tüfekle öldüren katilden kan donduran sözler: Onun düşman olduğunu düşündüm

Kocaeli'de aynı odada uyuduğu annesini pompalı tüfekle öldüren cani evlat hakim karşısına çıktı. Psikolojik sorunları olduğunu öne süren sanık, "Olay tarihinde ise annemi zihnimden çıkan görüntülerden birisi zannettim. Onun düşman olduğunu düşündüm ve av tüfeğiyle vurdum" dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aynı odada uyuduğu annesini pompalı tüfekle öldüren şahıs hakim karşısına çıktı. Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden sanık, "Onun düşman olduğunu düşündüm ve av tüfeğiyle vurdum" dedi.

Olay, 14 Şubat tarihinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah Durmaz, (31) aynı odada yattığı annesi Fatma Durmaz'a, gece saatlerinde uyurken av tüfeği ile ateş etti. Evden gelen silah sesini duyan komşuları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından Fatma Durmaz, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fatma Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emrah Durmaz ise jandarma ekipleri tarafından olayın ardından gözaltına alındı. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ONUN DÜŞMAN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Emrah Durmaz hakkında, 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan açılan dava Kocaeli 7. Ağır Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Durmaz tutuklu bulduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katılırken, avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşma Emrah Durmaz'ın savunma yapması ile başladı. Yaptığı savunmada 8 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü iddia eden Durmaz, "Sürekli ilaç kullanıyordum. Ancak, son dönemlerde ilacın faydasız olduğunu düşünmeye başladım ve kullanmayı bıraktım. Olay tarihinde ise annemi zihnimden çıkan görüntülerden birisi zannettim. Onun düşman olduğunu düşündüm ve onu av tüfeğiyle vurdum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanığın savunmasının ardından Cumhuriyet savcısı, akıl sağlığının yerinde bulunup bulunmadığı konusunda adli tıp raporu isteyerek, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Daha sonra mahkemeye heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KOCAELİ

Annesini pompalı tüfekle öldüren katilden kan donduran sözler: Onun düşman olduğunu düşündüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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