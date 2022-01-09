Aynı köşede ayakkabı boyayarak 54 yıl geçirdi

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde 13 yaşındayken babasının yanında ayakkabı boyacılığına başlayan İlyas Kuşoğlu, 54 yıldır aynı köşede mesleğini sürdürüyor.

İlkokul öğrencisiyken ilçede esnafın yoğun bulunduğu Gündüz Caddesi'nde babasının yanında 1968 yılında ayakkabı boyacılığına başlayan Kuşoğlu, 20 yıl beraber çalıştıktan sonra babasının yaşlılık nedeniyle bırakmasının ardından mesleği tek başına devam ettirdi.

Yarım asırdan fazla süredir her sabah sandığını aynı köşeye kurup besmeleyle işe başlayan Kuşoğlu, ayakkabı boyacılığından kazandığı parayla 5 çocuğunu okuttu ve evlendirdi.

Çalışkanlığıyla bölge esnafının sevgisini kazanan Kuşoğlu, mesleğini gücü yettiğince devam ettirmek istiyor.

İlyas Kuşoğlu, AA muhabirine, çevredeki çoğu esnafın ayakkabısını kendisinin boyadığını söyledi.

Meslek hayatında kimseye ihtiyaç duymadan ailesinin geçimini sağladığını aktaran Kuşoğlu, "İlkokuldayken başladığım bu mesleğe benimle okuyan arkadaşlarımın hepsi farklı mesleklerde görevli oldu. Ben babamı bırakmadım ve babamın yanında çalıştım. Ailemi geçindiriyorum şükürler olsun. Bu işin yanında eşimle beraber yaşlılık maaşı alıp kendimizi idare ediyoruz. Babamla 20 yıla aşkın süre çalıştım ve evlendikten sonra babamdan ayrılarak kendim devam ettim." ifadelerini kullandı.

Mesleğe başladığı yıllarda çok fazla müşterinin geldiğini dile getiren Kuşoğlu, bunun zamanla azaldığını belirtti.

Günde 2 ila 10 ayakkabı boyadığını aktaran Kuşoğlu, "Bazı günlerde de hiç boyamadığım oluyor. Allah'a şükür yorulmuyorum bu işten ne kazanırsam yeterli bana. Ayakkabı boyacılığı yaptığım için yorulmuyorum ve rahatım. Aynı köşede 54 yıldır ayakkabı boyayıp mesleğimi sürdürüyorum. Mesleğimden kazandığım parayla 5 çocuğumu okutup evlendirdim. Şükürler olsun. Gücüm yettiğince de burada çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Kuşoğlu'na zaman zaman çarşıda ayakkabısını boyatan Mehmet Ayvaz da ustayı 1985 yılından beri tanıdığını belirterek,

"Ben 1985 yılından beri burada yaşıyorum. İlyas usta, 1985 yılından beri burada boyacılık yapıyor, burası onun muhiti. Hayatını bu şekilde geçindirir. İlçemizin sevilen bir simasıdır." dedi.

Kuşoğlu'nun esnaf komşusu terzi Cavit Bahçecioğlu çarşıda 20 yıldır faaliyet gösterdiğini aktararak, "Kendimi bildim bileli İlyas amcayla komşuluk yapmaktayız. Uzun süredir kendisi bu mesleğe devam ediyor. Onu tanıyalı uzun bir süreç oldu. Yani kısacası bir yarım asır diyelim çünkü adam yıllardır bu mesleği yapmakta bizde onunla komşuyuz çok iyi biri ve kendi mesleğini severek yapmakta. Seviyoruz İlyas amcayı sevecen bir insandır kendisi ve babasının mesleğini almış ve yıllardır bu mesleği yapıyor. Altınözü'müzde hemen hemen boyacılık yapan insan kalmadı, kısaca Altınözü'müzün gülü diyebiliriz." şeklinde konuştu.

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri

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