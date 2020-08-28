AYNI AİLEDEN ÜÇ KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIK ÖLDÜRDÜĞÜM KİŞİLERİ TANIMIYORDUM
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AYNI AİLEDEN ÜÇ KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIK ÖLDÜRDÜĞÜM KİŞİLERİ TANIMIYORDUM

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Pendik'te bir markette Orhan Yılmaz, kardeşi Ahmet Yılmaz ve kızı Rabia Yılmaz'ı öldüren tutuklu sanık Ahmet Önal, çıktığı ilk duruşmada, öldürdüklerini tanımadığını, unutkanlık hastalığı bulunduğunu öne sürerek olayı hatırlamadığını söyledi.

AYNI AİLEDEN ÜÇ KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIK ÖLDÜRDÜĞÜM KİŞİLERİ TANIMIYORDUM
28.08.2020 14:30 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:38

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA Pendik'te bir markette Orhan Yılmaz, kardeşi Ahmet Yılmaz ve kızı Rabia Yılmaz'ı öldüren tutuklu sanık Ahmet Önal, çıktığı ilk duruşmada, öldürdüklerini tanımadığını, unutkanlık hastalığı bulunduğunu öne sürerek olayı hatırlamadığını söyledi. Sanık Önal savunmasında, öldürdüğü kişileri tanımadığını, unutkanlık hastalığı bulunduğunu öne sürerek, "Olayla ilgili ayrıntıları şu an hatırlamıyorum. Her an her şeyi unutuyorum" dedi.

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Önal ve Avukatı Zeynep Gülden Turan katıldı. Müşteki Rabia Yılmaz, mağdurlar İbrahim Yılmaz, Nurcan Yılmaz, Ayhan Yılmaz, Z. Y. (10), T.Y., (14) ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

UNUTKANLIK HASTALIĞI OLDUĞUNU ÖNE SÜREREK OLAYI ANLATMADI

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Ahmet Önal, unutkanlık hastalığı olduğunu savundu. Önal, "Benim unutkanlık hastalığım vardır. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde bu hastalığım ile ilgili tedavi görmüştüm. Zannederim 2000 yılı falandı. Olayla ilgili ayrıntıları şu an hatırlamıyorum. Her an her şeyi unutuyorum. Rabia'nın bana büyü yaptığını söylediğini polise söylemeyi unutmuş olabilirim" dedi.

"ÖLDÜRDÜĞÜM KİŞİLERİ DAHA ÖNCE TANIMIYORDUM'

Sanık Ahmet Önal, müştekilerin avukatının sorusu üzerine, "Markete daha önce gidiyordum. Öldürdüğüm kişileri daha önce tanımıyordum" dedi.

ÖLEN AHMET YILMAZ'IN EŞİ YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Sanığın öldürdüğü Ahmet Yılmaz'ın eşi Rabia Yılmaz, olay sabahı evlerinde uyudukları sırada silah sesi duyduğunu belirterek, "Eşim silah sesinin binadan geldiğini düşünerek daire kapısını açtı. Kapıyı açar açmaz huzurda bulunan tutuklu sanık elinde bulunan tüfekle önce eşime ateş etti. Şahıs ateş etmeye devam edince ben çocuklarımı alarak çocuk odasına girdim" dedi. Bir oğlunun çocuk odasında olmadığını fark ettiğini söyleyen Rabia Yılmaz, "Her şeyi göze alarak çocuk odasından çıktım. Yan odada bulunan oğlumu alarak tekrar çocuk odasına geçerken sanığı mutfak kapısında gördüm. Ancak bize ateş etmedi. Oğlumla birlikte çocuk odasına girdik. Kapıyı arkadan kilitledim. Biz odadayken sanığın dışarıda kendi kendine 'Rabia bize büyü yaptı, bizi ayırdı' şeklinde sözler söylediğini duydum. Sanığın öldürdüğü Orhan Yılmaz'ın eşi Nurcan Yılmaz, olayı görmediğini belirterek, "Sabah uyuyordum, silah sesi ile uyandım. Merdivene koştuğumda eşimin merdiven sahanlığında kanlar içinde yattığını gördüm. Daha sonra markete indiğimde kızım Rabia'nın da vurulmuş olduğunu gördüm" dedi.

Mahkeme, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne yazı yazarak, sanığın hastanede akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi görüp görmediğinin, görmüş ise evraklarının gönderilmesini talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Önal'ın 16 Kasım 2019 tarihinde Pendik Gülbağlar Mahallesi'nde Yılmaz ailesi tarafından işletilen Gülmar isimli markete giderek, burada 22 yaşındaki Rabia Yılmaz, babası Orhan Yılmaz (43) ve amcası Ahmet Yılmaz'ı (41) yanında götürdüğü pompalı tüfekle öldürdüğü belirtiliyor. Önal'ın beline tabanca takıp eline de pompalı tüfek alarak markete gittiği belirtilen iddianamede, önce kasada bulunan Rabia Yılmaz'ı öldürdüğü, ardından da üst kata çıkan Ahmet Yılmaz'ı, daha sonra da Orhan Yılmaz'ı öldürdüğü kaydediliyor. İddianamede Önal'ın, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: DHA

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