Aynı açıdan çekilmiş iki İstanbul fotoğrafı, yıllar içinde yaşanan değişimi gözler önüne serdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aynı açıdan çekilmiş iki İstanbul fotoğrafı, yıllar içinde yaşanan değişimi gözler önüne serdi

Haberler.com - Haberler | Güncel

Sosyal medyada paylaşılan ve aynı açıdan çekilmiş iki İstanbul fotoğrafı büyük ses getirdi. Fotoğraf İstanbul'un yıllar içinde nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini gözler önüne serdi.

İstanbul'un yıllar içinde yaşadığı değişim sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıktı. Aynı açıdan çekilen iki fotoğrafın birinde İstanbul'un yeşilliklerle dolu geçmişi yer alırken, ikinci fotoğrafta ise yeşil alanların yerini binaların aldığı görülüyor.

Aynı açıdan çekilmiş iki İstanbul fotoğrafı, yıllar içinde yaşanan değişimi gözler önüne serdi

"FOTOĞRAFA BAKINCA NEFESİMİZ KESİLDİ"

Adalar manzaralı bir tepeden çekilen fotoğrafta inşa edilen yüksek bir binanın görüş açısını tamamen kapattığı görülürken, fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda kullanıcı fotoğrafa bakınca bile nefes almakta zorlandıklarını ifade etti.

Aynı açıdan çekilmiş iki İstanbul fotoğrafı, yıllar içinde yaşanan değişimi gözler önüne serdi
Deniz salyası yer değiştirmeye devam ediyor! Bu kez Bakırköy kıyılarını sardı
Deniz salyası yer değiştirmeye devam ediyor! Bu kez Bakırköy kıyılarını sardı
Meteoroloji'den 22 ile sarı, 6 ile turuncu kodlu uyarı! Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor
Meteoroloji'den 22 ile sarı, 6 ile turuncu kodlu uyarı! Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Meral Akşener Angela Merkel Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Nur Sürer Hasibe Eren Burcu Biricik
Spor Diego Ozan Tufan Yiğit Şardan Sergen Yalçın Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aynı açıdan çekilmiş iki İstanbul fotoğrafı, yıllar içinde yaşanan değişimi gözler önüne serdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 09:51:54. #1.13#

title