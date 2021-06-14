Aynı açıdan çekilmiş iki İstanbul fotoğrafı, yıllar içinde yaşanan değişimi gözler önüne serdi

Sosyal medyada paylaşılan ve aynı açıdan çekilmiş iki İstanbul fotoğrafı büyük ses getirdi. Fotoğraf İstanbul'un yıllar içinde nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini gözler önüne serdi.