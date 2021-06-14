Aynı açıdan çekilmiş iki İstanbul fotoğrafı, yıllar içinde yaşanan değişimi gözler önüne serdi
Sosyal medyada paylaşılan ve aynı açıdan çekilmiş iki İstanbul fotoğrafı büyük ses getirdi. Fotoğraf İstanbul'un yıllar içinde nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini gözler önüne serdi.
İstanbul'un yıllar içinde yaşadığı değişim sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıktı. Aynı açıdan çekilen iki fotoğrafın birinde İstanbul'un yeşilliklerle dolu geçmişi yer alırken, ikinci fotoğrafta ise yeşil alanların yerini binaların aldığı görülüyor.
"FOTOĞRAFA BAKINCA NEFESİMİZ KESİLDİ"
Adalar manzaralı bir tepeden çekilen fotoğrafta inşa edilen yüksek bir binanın görüş açısını tamamen kapattığı görülürken, fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda kullanıcı fotoğrafa bakınca bile nefes almakta zorlandıklarını ifade etti.