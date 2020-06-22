Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı

Uzun süredir Cem Yılmaz'la aşk yaşayan ve kilo aldığı için hamile olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya, ayna karşısında fit vücudunu göstererek poz verdi. Fotoğrafıyla hamilelik söylentilerini yalanlayan Serenay'ın kendisine büyük gelen şortu da dikkat çekti.

22.06.2020 08:30 | Son Güncelleme: 22.06.2020 08:52

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz sene komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle gündemden düşmeyen ikili, geçtiğimiz günlerde tatile çıktı. Sosyal medyada dolaşan bikinili fotoğraflarında kilo aldığı hatta hamile olduğu ileri sürülen Sarıkaya, yeni pozlarıyla iddiaları yalanladı.

FİZİĞİYLE MEST ETTİ

Şimdilerde sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan güzel oyuncu, ayna karşısına geçerek peş peşe poz verdi. Bikinisi ve şortuyla poz veren Sarıkaya, kusursuz fiziğini sergileyerek hamilelik iddialarını yalanladı.

CEM'İN ŞORTUNU MU GİYDİ?

Serenay'ın "Ayna ayna söyle bana" notuyla paylaştığı fotoğrafta en dikkat çeken ayrıntı ise şortu oldu. Kendisine büyük gelen bir şort giyen oyuncuya "Sevgilisinin şortunu giymiş" yorumu yapıldı.

İşte Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar...

Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Magazin
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Magazin
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Magazin
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Magazin
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi Magazin
Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi
Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Magazin
Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı
Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı
17 yaşındaki genç kız dünyaya duyurdu: Ünlü aktör bana cinsel tacizde bulundu
17 yaşındaki genç kız dünyaya duyurdu: Ünlü aktör bana cinsel tacizde bulundu
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum
Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Donald Trump Halife Hafter Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Bursa Gaziantep Galatasaray
Şu an buradasınız: Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 09:12:07. #1.15#
title