Son dakika! Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne saldırı düzenleyen kamyondaki roketler patladı
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Son dakika! Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne saldırı düzenleyen kamyondaki roketler patladı

Son dakika! Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne saldırı düzenleyen kamyondaki roketler patladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Irak hükümeti, Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne saldırı düzenleyen kamyondaki roketlerin patlaması sonucu çevredeki bir ev ve caminin zarar gördüğünü açıkladı.

Irak hükümeti, Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne saldırı düzenleyen kamyondaki roketlerin patlaması sonucu çevredeki bir ev ve caminin zarar gördüğünü açıkladı.

Irak'ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırıya ilişkin Irak hükümetinden açıklama geldi. Hükümete bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ayn el-Esed Askeri Üssü'nü hedef alan saldırıda kullanılan kamyonun yerel saatle saat 12.30'da Bağdadi kasabasına girdiği ve üstü un çuvallarıyla örtülerek kamyondaki roket fırlatma rampasının gizlendiği kaydedildi. Açıklamada kamyondan 14 roketin fırlatıldığını belirten Irak hükümeti, kamyonda kalan bazı roketlerin patlaması sonucu ise civardaki bir ev ve caminin zarar gördüğünü bildirdi.

Irak basınında yer alan haberlerde, Ayn el-Esed Askeri Üssü'nü hedef alan saldırı sonrası karşılık veren ABD güçlerinin fırlattığı 3 roketin hedefinden saparak çevrede bulunan evlere düştüğü iddia edilmişti. ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada ise, Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne 14 roketin düştüğü ve ilk belirlemelere göre saldırıda Irak uyruklu 3 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İİHA)

Son dakika! Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne saldırı düzenleyen kamyondaki roketler patladı
Son dakika! Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne saldırı düzenleyen kamyondaki roketler patladı
Son dakika! Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne saldırı düzenleyen kamyondaki roketler patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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