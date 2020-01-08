Ayn el Esad hava üssü: Trump'ın Irak'tan parasını istediği çölün ortasındaki 'şehir'

08.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:10

İran'ın balistik füze saldırısı düzenlediği üslerden biri olan Ayn el Esad, Bağdat'ın 160 kilometre kadar batısında yer alıyor.

1980'lerin başında Yugoslavya tarafından inşa edilen çölün ortasındaki üs, Irak'ın 2003'teki işgalinden sonra okulları, hastanesi, sinemaları, açık ve kapalı Olimpik yüzme havuzları, fast food restoranları olan "modern bir kente" dönüştürüldü.

Üssün içinde iki otobüs hattı bile vardı.

'Cupcake Kampı'

Ayn el Esad, Amerikan askerleri arasında bir hayranlık ifadesi olarak "Camp Cupcake" (Kapkek Kampı) olarak biliniyordu.

Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra, Anbar vilayeti sınırları içinde yer alan üs, 2010'da Iraklılara teslim edildi.

IŞİD'in Anbar'da kontrolü ele geçirmesinden sonra üs saldırılara hedef oldu.

2014'te ABD'nin IŞİD'le savaş için Irak'a dönmesinden sonra üs yeniden inşa edildi. ABD Başkanı Trump, 26 Aralık 2018'de üsteki Amerikan birliklerini ziyaret etti.

Trump daha sonra üssü ziyareti sırasında eşi ve kendisinin can güvenliğinden endişe ettiğini açıkladı.

Geçen Kasım'da da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Şükran Günü'nde üssü ziyaret etti.

Ayn el Esad'da 1500 civarında Amerikan ve koalisyon gücü askeri olduğu tahmin ediliyor.

'Milyarlarca dolar harcadık'

Irak genelinde 5 bin Amerikan asker var. Bu hafta Irak Parlamentosu, bağlayıcı olmayan bir kararla tüm yabancı askerlerin ülkeyi terk etmesini istemişti.

Donald Trump da Ayn el Esad'ın inşası için çok para harcadıklarını belirterek önce Irak'ın bu parayı ödemesi gerektiğini savunmuş, "Bizim orada aşırı derecede pahalı bir hava üssümüz var. Benim dönemimden önce inşası için milyarlarca dolar harcadık. Bize bu parayı vermedikleri sürece burayı terk etmeyeceğiz" dedi.

İran'ın hedef aldığı diğer üs ise Kuzey Irak'ta Erbil kentinde. ABD'li askeri yetkililer, Eylül'de üste 13 ülkeden 3.600'den fazla askeri ve sivil personelin bulunduğunu açıklamıştı. Bu üssün yerel güçlerin eğitimi için kullanıldığı belirtiliyor.