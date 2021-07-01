AYM'nin kararı sonrası HDP'li Gergerlioğlu'nun oğlundan "tahliye" paylaşımı
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AYM'nin kararı sonrası HDP'li Gergerlioğlu'nun oğlundan "tahliye" paylaşımı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Anayasa Mahkemesi, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı. Kararın ardından Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu kişisel Twitter hesabından babası hakkında verilen kararın ardından paylaşımda bulundu.

HDP Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'na "terör propagandası" yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ardından genel kurulda, oy birliğiyle Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi kararlaştırıldı.

AYM'YE BAŞVURDULAR

Gergerlioğlu cephesi, vekilliğin düşürülmesinin ardından konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. AYM'de devam eden süreç sonunda bugün karar çıktı. Yüksek Mahkeme oy birliğiyle Gergerlioğlu'nun, Anayasa'nın 67'nci maddesinde güvence altına alınan "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile 27'nci maddesindeki "ifade özgürlüğü" hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

OĞLUNDAN TAHLİYE PAYLAŞIMI

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu kişisel Twitter hesabından babası hakkında verilen kararın ardından paylaşımda bulundu. Mahkemenin babası hakkında hak ihlali kararı verdiğini hatırlatarak "Tahliye oluyor babam, tahliye oluyor" diye yazdı.

AYM'nin kararı sonrası HDP'li Gergerlioğlu'nun oğlundan 'tahliye' paylaşımı
Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı
Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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