AYM, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili davanın ilk incelemesini 31 Mart'ta görüşecek

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması talebiyle açılan davanın ilk incelemesini 31 Mart'ta görüşecek. AYM aynı gün milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "milletvekilliğin düşürülmesinin iptali" istemiyle yapılan başvurusunu da inceleyecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı. Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 'terör propagandası yapmak' suçlamasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Gergerlioğlu'nun milletvekilliği yargı kararının Meclis'te okunmasıyla birlikte düşürülmüştü. Kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin ilk incelemenin yapılacağı tarih belli oldu.

31 MART'TA GÖRÜŞÜLECEK

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması talebiyle açılan davanın ilk incelemesini 31 Mart'ta görüşecek. AYM aynı gün milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "milletvekilliğin düşürülmesinin iptali" istemiyle yapılan başvurusunu da inceleyecek.