AYM Başkanı Aslan: "Mahkeme kararlarının icrasının hakkıyla sağlanmadığı bir yerde hukuk devletinden bahsedilemez"
AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi"nin açılışına katıldı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi"nin açılışına katıldı. (1)