AYM Başkanı Arslan: "Temel hakların korunması devletin varlık sebebidir"
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konuklardan detaylar Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Selahaddin Menteş'ten detay ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin...
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konuklardan detaylar
Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Selahaddin Menteş'ten detay ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreninde konuştu. (3)
Kaynak: AA
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