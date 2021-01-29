Ayliz isminin anlamı nedir? Aylis ne demek? Ayliz, Ayris, Aylis, Ahlas ve Aylas isimlerinin anlamları nedir?

Bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen Seni Çok Bekledim dizisinde başrol karakter İrem Helvacıoğlu'nın dizideki ismi dikkat çekti. İnternette, Ayliz isminin anlamı nedir? Aylis ne demek? araştırılmaya başlandı. İşte Aylis isminin anlamı...

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisi bu akşam ilk bölümüyle Star TV ekranlarına geldi. Ekranlarının yeni dizisinde hem çekildiği yer hem "tevafuk" kelimesi hem de karakterler merak edildi. Dizinin başrol oyuncusunun ismi olan Aylis ismi de sosyal medyada büyük dikkat çekti. Peki, Ayliz isminin anlamı nedir? Aylis ne demek?

AYLİZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR? AYLİZ NE DEMEK?

Ayliz ismi popüler kız isimlerinden biridir. Ayliz, Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Ayliz isminin anlamı; "cennette bir bahçe" ve "ay parıltısı".

AYLİS İSMİNİN ANLAMI NEDİR? AYLİS NE DEMEK?

Aylis ismi popüler kız isimlerinden biridir. Aylis, Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Aylis isminin anlamı; "cennette bir bahçe" ve "ay parıltısı" ve "ay ışıltısıdır."

AYRİS İSMİNİN ANLAMI NEDİR? AYRİS NE DEMEK?

Ayris ismi popüler kız isimlerinden biridir. Ayris, Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Ayris isminin anlamı; "ay ışığının kumsaldaki ışıltısı."

AHLAS İSMİNİN ANLAMI NEDİR? AHLAS NE DEMEK?

Ahlas ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Arapça kökenlidir. Ahlas isminin anlamları şu şekildedir: "saf, halis, karışımsız" "iyi yürekli, temiz kimse." "Kur'an-ı Kerim'de ıstılahta, Allah'a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul" "En halis, daha temiz." "Temiz yürekli, iyi ahlaklı, iyi niyetli."