Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlayan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım

RTÜK, MasterChef'in

bölümlerinde Şef Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacılardan Furkan'ı azarlayıp ağlatmasının ardından kanala ceza kesti. Dün akşam yayınlanan bölümünde Furkan'ın elenmesinin ardından söz alan Yalçınkaya, "Sana bağırdığım için ailemden bile tepki aldım" itirafında bulundu.

Bolulu Şef Mehmet Yalçınkaya, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında yemeğini tamamlayamayan Furkan'ı ağlatıp stüdyodan çıkmasına neden olmuştu. RTÜK ise bu görüntülerinden ardından insan onurunu zedelediği hükmüyle yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştı.

FURKAN YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de ilginç anlar yaşandı. Eleme turuna kalan Uğur, Barbaros ve Furkan arasında yarışmaya veda eden isim Furkan oldu. Duygusal anların yaşandığı yarışmada Mehmet Şef'ten bir de itiraf geldi.

"AİLEMDEN BİLE TEPKİ ALDIM"

Aylar önce yayınlanan bölümde Furkan'a bağırmasıyla ilgili konuşan Mehmet Yalçınkaya, "Sana göstermiş olduğum tepkiden dolayı neredeyse kendi ailemden bile tepki aldım. Ustaya saygılı bir çocuktun, o olaydan sonra bana gelip tek kelime dahi etmedin. Sen bu meslekte olursun ve yürürsün" dedi.