Ayla Karaca kimdir? Ayla Karaca kaç yaşındaydı, nereli? Ayla Karaca biyografisi!

Bir döneme damgasını vuran Yabancı Damat dizisinde oynayan ve Eleni karakterine hayat veren Ayla Karaca koronavirüs nedeniyle hayatını geçtiğimiz aylarda kaybetmişti. Hayatı merak edilen Ayla Karaca kimdir? araştırılmakta. Peki, Ayla Karaca kimdir? Ayla Karaca kaç yaşındaydı, nereli? Ayla Karaca mesleği nedir? Ayla Karaca hayatı ve biyografisi nedir?

Yabancı Damat dizisinde oynayan ve Eleni karakterine hayat veren Ayla Karaca koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti. Gerçek adı Atina Miloharakti olan Ayla Karaca kimdir? Ayla Karaca kaç yaşındaydı, nereli? Ayla Karaca mesleği nedir? Ayla Karaca hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYLA KARACA KİMDİR?

Ayla Karaca gerçek adı ile Atina Miloharakti; 20 Mayıs 1933, İstanbul - 17 Mart 2021, İzmir), Türkiye Rumu oyuncu.

1933 yılında Kurtuluş'ta doğdu. İlk olarak 1944'te 12 yaşında Ses Tiyatrosu'nda "Kapan" adlı piyesle oyunculuğa başladı. Okuduğu bir Rumca şarkı ile tanınırlığı arttı. Muammer Karaca grubunun esas kadrosunda yer aldı. 8 ay süren bir Anadolu turnesi sırasında arkadaşlarının verdiği Ayla adı ve Muammer Karaca'dan aldığı soyadı ile "Ayla Karaca" sahne adını aldı. 1949'da ilk filmi olan Ayşe'nin Duası'nda rol aldı. İlk evliliğini oyuncu Tevhit Bilge, ikinci evliliğini 1950'lerde görüntü yönetmeni Özen Sermet ile yaptı. Sermet ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak Amerika'ya yerleşti. Üçüncü evliliği, Ulvi Alacakaptan'ın babası turizmci Ercüment Hakkı Alacakaptan ile 18 yıl sürdü. 90'lı yılların sonunda oyunculuğa döndü ve birkaç dizide rol aldı.

17 Mart 2021'de İzmir'in Balçova ilçesinde COVID-19 nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti. Karaca 22 Mart 2021'de Kadıköy Rum Ortodoks Mezarlığı'nda bulunan kilisede yapılan cenaze töreninin ardından aile kabristanına defnedildi.

FİLMOGRAFİSİ

Sinema;

Ayşe'nin Duası - 1949

Barbaros Hayrettin Paşa - 1951 (Kontes Julia) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Lale Devri - 1951 (Gülnaz)

Sürgün - 1951 (Seher/Sitti Nevbar)

Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan - 1951

Köroğlu-Türkan Sultan - 1953

Dizi;

Neşeli Günler - 1997

Sevda Rüzgarları - 1997

Yabancı Damat - 2004 (Eleni Angelopolos) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Aşk Bir Hayal - 2010