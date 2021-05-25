Ayla filmi oyuncuları kim? Ayla konusu, oyuncuları ve Ayla özeti!
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Ayla filmi oyuncuları kim? Ayla konusu, oyuncuları ve Ayla özeti!

Ayla filmi oyuncuları kim? Ayla konusu, oyuncuları ve Ayla özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ayla filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ayla konusu, özeti ve Ayla oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ayla filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ayla filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ayla filmini izleyecek olanların merak ettiği Ayla konusu nedir, Ayla oyuncuları kimler ve Ayla özeti gibi konuları inceliyoruz.

AYLA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve çok dramatik bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak. 1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?

AYLA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Can Ulkay

Oyuncular:

Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Lee Kyung-Jin, Kim Seol, Ali Atay

Tür: Drama, Savaş

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