Ayla Çelik, Beyazıt Öztürk'ün Neden Evlenmediğini Açıkladı: Başka Kadına İhtiyacı Yok

Ayla Çelik, Beyazıt Öztürk'ün Neden Evlenmediğini Açıkladı: Başka Kadına İhtiyacı Yok

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün yakın arkadaşı Ayla Çelik, katıldığı magazin programında Beyaz'ın başka birine ihtiyacı olmadığı için evlenemeyeceğini söyledi.

Ünlü şarkıcı Ayla Çelik, katıldığı magazin programında müzmin bekar olarak tanınan yakın arkadaşı Beyazıt Öztürk'ün evlenmemesi hakkında konuştu.

"BEYAZIT ÖZTÜRK HAYATTA EVLENMEZ"

Ayla Çelik "Beyaz hayatta evlenmez, evlenemez. Çünkü yalnız başına o kadar mutlu ve huzurlu ki. Bir başkasına ihtiyaç duymuyor. Kız arkadaşları oluyor, ama o kadar" dedi.

"HAYATIMDA BİR KADIN İSTİYORUM"

Beyaz daha önce evlilikle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Çocuk özlemimi arkadaşlarımın çocuklarından gideriyorum, ama evlilik olmasa da hayatımda bir kadın istiyorum"

Yakın arkadaş Beyazıt Öztürk ve Ayla Çelik, 'Bağdat' şarkısına düet yaparak gündeme gelmişti.

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