Aykut Erdoğdu kimdir? Aykut Erdoğdu kaç yaşında, aslen nerelidir? Aykut Erdoğdu'nun hayatı ve biyografisi
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Aykut Erdoğdu kimdir? Aykut Erdoğdu kaç yaşında, aslen nerelidir? Aykut Erdoğdu'nun hayatı ve biyografisi

Aykut Erdoğdu kimdir? Aykut Erdoğdu kaç yaşında, aslen nerelidir? Aykut Erdoğdu'nun hayatı ve biyografisi
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Bir dönem Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen çeşitli projelerin başdenetçisi olarak görev yapan Aykut Erdoğdu, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Aykut Erdoğdu kimdir? Aykut Erdoğdu kaç yaşında, aslen nerelidir? Aykut Erdoğdu'nun hayatı ve biyografisi

Bir dönem Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen çeşitli projelerin başdenetçisi olarak görev yapan Aykut Erdoğdu,Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer alanAykut Erdoğdu kimdir?Aykut Erdoğdu kaç yaşında, aslen nerelidir? Aykut Erdoğdu'nun hayatı ve biyografisi

AYKUT ERDOĞDU KİMDİR?

Aykut Erdoğdu28 Ağustos 1972 yılında Sarıkamış, Kars'da doğan Türk maliyeci, siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir. Uluslararası muhasebe ve denetim standartları, mali analiz, bilgisayarlı modelleme, finansal modelleme ve nicel çözümleme konularında uzmanlığı bulunmaktadır.

Aykut Erdoğdu 28 Ağustos 1972 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Asım ve Seher çiftinin dört çocuğundan en küçüğü olarak doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamlamasının ardından 1993 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Carnegie Mellon Üniversitesi'nde "Kamu Politikaları ve Yönetimi" üzerine yaptı.

1995 yılında Hazine Müsteşarlığı stajyer hazine kontrolörlüğüne atandı. Bir süre sonra hazine başkontrolörlüğüne getirildi. 2004 yılında ABD'de çalışmalarda bulundu. 2005 yılında ABD İç Denetçiler Enstitüsü'nden Uluslararası geçerliliği olan Sertifikalı İç Denetçi (Certified Internal Auditor) unvanı aldı. Ayrıca Hazine müsteşarlığındaki görevi sırasında Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen çeşitli projelerin başdenetçisi olarak görev yaptı. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Siyasi kariyeri

Erdoğdu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı ve ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak meclise girdi. Milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliği ve Komisyon'da partisinin Grup sözcülüğü görevlerini yürüttü. 17 Aralık 2013 yılında CHP Kriz Masası'nın Başkanlığı'na getirildi. 6 Eylül 2014 tarihinde CHP Parti Meclisi üyesi seçildi fakat 23 Ekim 2014 tarihine Parti Meclisi üyeliğinden istifa etti. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

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Aykut Erdoğdu kimdir? Aykut Erdoğdu kaç yaşında, aslen nerelidir? Aykut Erdoğdu'nun hayatı ve biyografisi - Haberler
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