Aykut Enişte ve Ali Kundilli'den 3. filmler gelecek mi? Cem Gelinoğlu, nedenlerini anlatarak cevap verdi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Haberler.com'un YouTube stüdyosuna konuk olan senarist ve oyuncu Cem Gelinoğlu, bugün vizyona girecek olan Aykut Enişte 2 filminden ve yeni projelerinden bahsetti. Gelinoğlu, herkesin merak ettiği "Aykut Enişte ve Ali Kundilli filmlerinin üçüncüleri gelir mi?" sorusuna da dikkat çeken bir cevap verdi.
Yıllar önce Vine platformunda çektiği eğlenceli videolarla adını duyuran ve sonrasında sinema sektörüne adım atarak birçok başarılı projeye imza atan Cem Gelinoğlu, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Bugün vizyona girecek olan Aykut Enişte 2 filminden bahseden Gelinoğlu, beğendiği fenomenlerden ve yeni yazmaya başladığı sinema filmini de anlattı.
Cem Gelinoğlu, röportaj esnasında Melis Yaşar'ın "Aykut Enişte karakteri nasıl ortaya çıktı?", "Sette yaşadığınız komik bir olay var mı?" ile "Ali Kundilli ve Aykut Enişte'nin 3. filmleri gelir mi?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haberi Kaydet