Aykut Enişte ve Ali Kundilli'den 3. filmler gelecek mi? Cem Gelinoğlu, nedenlerini anlatarak cevap verdi

Yıllar önce Vine platformunda çektiği eğlenceli videolarla adını duyuran ve sonrasında sinema sektörüne adım atarak birçok başarılı projeye imza atan Cem Gelinoğlu, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Bugün vizyona girecek olan Aykut Enişte 2 filminden bahseden Gelinoğlu, beğendiği fenomenlerden ve yeni yazmaya başladığı sinema filmini de anlattı.

Cem Gelinoğlu, röportaj esnasında Melis Yaşar'ın "Aykut Enişte karakteri nasıl ortaya çıktı?", "Sette yaşadığınız komik bir olay var mı?" ile "Ali Kundilli ve Aykut Enişte'nin 3. filmleri gelir mi?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

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