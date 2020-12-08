Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı
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Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı

08.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:48
Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı

GELECEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Adapazarı'ndaki evine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

GELECEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Adapazarı'ndaki evine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Üstün ailesinin Ankara'da olduğu sırada saldırıyı gerçekleştiren S.A. olay yerinden polisi arayarak, teslim oldu. Saldırganın, alacaklı olduğu kişinin Üstün'ün evinde saklandığı iddiasıyla saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, S.A. adlı şüpheli, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün evine, pompalı tüfekle ateş etti. Üstün ailesinin Ankara'da olduğu sırada gerçekleşen saldırıda, evin camları kırıldı. Saldırgan S.A. olay yerinden polisi arayarak, teslim olacağını bildirdi. Adrese giren polis ekipleri S.A.'yı gözaltına aldı. Saldırıyı gerçekleştiren S.A.'nın 3 aydır borcunu ödemediğini iddia ettiği kişinin Üstün'ün evinde saklandığı iddiasıyla kurşunlama olayını gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin farklı suçlardan sabıka kaydı bulunduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

SALDIRIYI KINADI Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ise yaptığı yazılı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, siyasetçilere yapılan saldırının topluma yapıldığını söyledi. Failin mutlaka adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini ifade eden Serbes, "Konut dokunulmazlığı her insan için kutsaldır. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir siyasetçinin evine saldırmak, toplumsal huzura saldırıdır. Genel başkan yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanındayız. Aynı zamanda bunu partimize yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Yetkililer olayı en ince ayrıntısına kadar araştırmalı ve kamuoyu bilgilendirilmelidir" dedi. 

Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı
Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı
Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı
Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı
Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN

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