Ayhan Sefer Üstün kimdir, hangi partili? Ayhan Sefer sağlık durumu nasıl?
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Ayhan Sefer Üstün kimdir, hangi partili? Ayhan Sefer sağlık durumu nasıl?

08.12.2020 17:06 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:10
Ayhan Sefer Üstün kimdir, hangi partili? Ayhan Sefer sağlık durumu nasıl?

Siyasi yaşamıyla gündeme gelen isimlerden biri olan Ayhan Sefer Üstün, evine yapılan saldırı sonucu gündeme gelen isimlerden biri oldu. Peki Ayhan Sefer Üstün kimdir, hangi partili?

Ayhan Sefer Üstün hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

AYHAN SEFER ÜSTÜN KİMDİR?

21 Ağustos 1970'te Adapazarı'nda doğdu. Baba adı Osman, anne adı Zeynep'tir.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukatlık yaptı. İlim Yayma Cemiyeti, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Sakarya Şubesi Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve AK PARTİ Sakarya Merkez İlçe Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

22, 23 ve 24. Dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği ve AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı yaptı. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevi de yapan Üstün, AK Parti'den istifa edip Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'ne katılmıştır.

Orta düzeyde Almanca bilen Üstün, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AYHAN SEFER ÜSTÜN'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesinde bulunan evi bir şahıs tarafından kurşunlandı. S.A. isimli olduğu belirtilen saldırgan, olay sonrası polisler tarafından gözaltına alındı. Saldırganın çok sayıda sabıkası olduğu belirtiliyor.

Ayhan Sefer Üstün ve ailesi şehir dışında olduğu için sağlık durumları iyi.

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