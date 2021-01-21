Ayhan Sefer Üstün kimdir? Ayhan Sefer Üstün nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Açık oturum programlarına da katılan Ayhan Sefer Üstün'nün hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Ayhan Sefer Üstün kimdir? Ayhan Sefer Üstün nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Vatandaşlar Ayhan Sefer Üstün'nün hayatını ve biyografisini çok merak ediyor. Peki Ayhan Sefer Üstün kimdir? Ayhan Sefer Üstün nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

AYHAN SEFER ÜSTÜN KİMDİR?

Ayhan Sefer Üstün 21 Ağustos 1970'te Adapazarı'nda doğdu. Babasının adı Osman, annesinin adı Zeynep'tir. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Avukat olarak çalıştı. İlim Yayma Cemiyeti Sekreterliğini yürüttü. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Sakarya Şubesinin Kurucu Üyeliğinde bulundu.

Adapazarı Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. 22. Dönem Sakarya Milletvekili.

Orta düzeyde Almanca bilen Üstün, evli ve 3 çocuk babasıdır.