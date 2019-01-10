HDP'nin Kars Belediye Eş Başkan Adayı Ayhan Bilgen Kimdir?

Halkların Demokratik Partisi, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde yarışacak belediye eş başkan adaylarını açıkladı. Kars Belediye Eş Başkan Adayı olarak düşünülen isim Ayhan Bilge oldu. Peki, Ayhan Bilgen kimdir? İşte Kars Belediye Eş Başkan Adayı Ayhan Bilgen hakkındaki her şey...

AYHAN BİLGEN KİMDİR?

1970 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğan Ayhan Bilgen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yapan Bilgen, Özgür Gündem ve Evrensel Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Mazlum-Der Ankara Şube Başkanlığı ve genel yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Ayhan Bilgen, mayıs 2006'da kurumda iki yıl için genel başkanlığa seçildi.

HDP'NİN İLK PARTİ SÖZCÜSÜ OLDU

30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde HDP 'nin Adana Seyhan İlçesi Başkan Adayı olan Bilgen, daha sonra Haziran 2014'te Halkların Demokrat Partisi'nin 2. Olağan Kongresi'yle genel başkan yardımcılığına getirildi.2015 yılında yapılan 25. Dönem Genel Seçimleri'nde Kars'tan HDP milletvekili seçilen Ayhan Bilgen, 1 Kasım 2015 tarihinde Türkiye genelinde yapılan erken seçimlerde Kars ilinden tekrar seçilerek 26. Dönem Kars Milletvekili olarak göreve başladı. 2015 Ağustos ayında HDP'nin ilk parti sözcüsü olan Bilgen,2018 Genel Seçimleri, HDP'nin Kars Milletvekili Adayı oldu.