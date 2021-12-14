Ayhan Bilgen, Twitter'dan yayınladığı mektupla HDP'den istifa etti - Haberler
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Ayhan Bilgen, Twitter'dan yayınladığı mektupla HDP'den istifa etti

Ayhan Bilgen, Twitter'dan yayınladığı mektupla HDP'den istifa etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Eski Kars Belediye Başkanı ve Milletvekili Ayhan Bilgen, 2007 yılından bu yana üyesi olduğu HDP'den istifa ettiğine ilişkin mektubu Twitter'da paylaştı.

KARS (DHA) - Ayhan Bilgen, "Yolcu yolunda gerek. Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum" notuyla, istifa mektubunu Twitter'dan paylaştı.

"HDP ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM"

Bilgen, istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Bireysel beklentilerle değil toplumsal kaygılarla 2007 yılında 'bin umut' adaylığı ile başlayan siyasi birlikteliğimi yine toplumsal kaygılarla sonlandırıyorum. Toplumsal eşitlik, eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinin farklı platformlarda yürütülmesine dair duyduğum ihtiyacı parti kurullarına ilettiğim gibi kamuoyu ile de paylaştım. Birlikte çalışırken hangi ilke ve etik değerleri gözettiysem ayrılırken de aynı hassasiyeti göstereceğimi herkesin bilmesini istiyor, HDP üyeliğinden istifa ediyorum. HDP'li gibi gözüken isimler tarafından sosyal medya üzerinden yürütülen iftira, hakaret ve karalama kampanyasının yapacağınız açıklamayla son bulmasını umuyor aksi takdirde kişilik haklarımı savunmak zorunda kalacağımı bilmenizi istiyorum."

İşte Ayhan Bilgen'in istifa mektubu;

Ayhan Bilgen, HDP'den istifa etti

"KOBANİ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'teki 37 kişinin yaşamını yitirdiği, Kobani olayları olarak bilinen terör eylemlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ayhan Bilgen, HDP'den istifa etti

Soruşturma kapsamında Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen, 25 Eylül 2020'de gözaltına alındı. Alınan güvenlik önlemleri eşliğinde evinde arama yapılan Ayhan Bilgen, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından polis eşliğinde uçakla Ankara'ya gönderildi. Ankara'da tutklanarak cezaevine konulan Bilgen 15 Haziran 2021'de tahliye oldu. Bilgen'den boşalan koltuğa İçişleri Bakanlığı, Kars Belediyesi'ne kayyum olarak Vali Türker Öksüz'ü atamıştı.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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