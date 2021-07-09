Ayhan Baş güven tazeledi
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Ayhan Baş güven tazeledi

Ayhan Baş güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi-Kefalet Kooperatifi seçimlerinde mevcut Başkan Ayhan Baş, tekrar başkan seçildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi-Kefalet Kooperatifi seçimlerinde mevcut Başkan Ayhan Baş, tekrar başkan seçildi.

Fatsa Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olan Başkan Ayhan Baş, üyelerinden tam destek aldı. Seçimler sonrası tüm üyelere teşekkür eden Ayhan Baş, "Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni yönetim kurulumuzu oluşturduk. Kooperatifimiz Karadeniz Bölgesi'nde adından söz ettiren bir kooperatiftir. Her geçen gün üyelerimizle birlikte büyüyoruz" diye konuştu.

Baş'ın yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Serdar Salman, Niyazi Yeşiller, Recai Mutlu, Fatih Özdemir, Bünyamin Davu ve Emrah Şen. - ORDU

Ayhan Baş güven tazeledi
Ayhan Baş güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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