Aygün Aydın son noktayı koydu

Katıldığı moda programıyla ismini duyuran ve son dönemde Hakan Sabancı ile ilgili iddialarıyla gündeme gelen Aygün Aydın, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşıyla görüntülenen Aydın, hakkında çıkan 15 gün hapis cezası haberleriyle ilgili konuştu.

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını yayınlayan Aygün Aydın, sosyal medyadan paylaştığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Aygün Aydın, geçtiğimiz gün yakın arkadaşıyla birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Aydın, hakkında çıkan 15 gün hapis cezası haberlerine son noktayı koydu.

İddiaları kesin olarak yalanlayan oyuncu, "Böyle bir durum ne tarafıma ne de avukatıma ulaştı, hapis cezası söz konusu dahi değil" açıklamasında bulundu.

Sabancı hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle verilen 1 aylık uzaklaştırma kararını ihlal edince 3 gün hapis yatan Aydın'ın kinci kez tedbir kararını ihlal ettiği ve 15 gün hapse çarptırıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: Snob Magazin