Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya olay gönderme!

İş insanı Hakan Sabancı'dan olaylı bir şekilde ayrılan Aygün Aydın, Sabancı'ya olay bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

Hakan Sabancı'nın eski flörtü Aygün Aydın, Lamborghini marka bir aracın üstünde poz verdi. Aydın, "Beni bilirsiniz ben sadece en iyisine binmek isterim" dedi.

Aydın, bu fotoğrafın altına bir takipçisinin yazdığı 'Mesela Hakan gibi' yorumuna da gülücük attı.

Aygün Aydın'ın eski flörtüne yaptığı gönderme sosyal medyada olay oldu.

"İLK TANIŞTIĞIMIZDA YÜZÜNE BAKMADIM"

Aygün Aydın, geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'yatak' açıklamasıyla sosyal medyayı sallamıştı. Aydın, "Ben Hakan'la ilk tanıştığımda yüzüne bakmadım. Hakan'ın Sabancı olduğunu bilmiyordum. Hakan'ın kim olduğunu çok sonra öğrendim.

Hakan o dönem ilişkimin bozulması için saçma sapan konuşmalar yapmıştı ve ben bunun hesabını sormaya onun yanına gittim. Tabii Hakan'cım zamanında birçok kıza yürüdüğü için o gece de beni yatağa atabileceğini falan düşündü. ve ben bunun önüne geçebilmek için beklediğin olmayacak demek için öyle konuştum." ifadelerini kullanmıştı

Kaynak: Snob Magazin