Aygün Attar kimdir? Aygün Attar nereli, kaç yaşında? Aygün Attar kitapları
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Aygün Attar kimdir? Aygün Attar nereli, kaç yaşında? Aygün Attar kitapları

11.10.2020 20:51 | Son Güncelleme: 11.10.2020 20:57
Aygün Attar kimdir? Aygün Attar nereli, kaç yaşında? Aygün Attar kitapları

Aygün Attar hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Kullanıcılar Prof. Dr. Aygün Attar kaç yaşında, nereli, evli mi gibi soruların yanıtını arıyor. Tarihçi Aygün Attar özgeçmişi ve biyografisi haberimizde.

Gündeme dair tartışmaların ve güncel konuların yer aldığı programlarda sıkça yer alan Aygün Attar eserleri neler? Prof. Dr. Aygün Attar aslen nereli? Giresun Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmış olan Aygün Attar hayatı haberimizde.

AYGÜN ATTAR KİMDİR?

Attar, 16 Nisan 1962 tarihinde Kubadlı, Azerbaycan'da dünyaya geldi. 1986 senesinde Bakü Devlet Üniversitesi'ni bitirdi. 1994 yılında doçent, 2003 yılında profesör kadrosuna atandı. Prof. Dr. Attar, Çeşitli akademik görevlerin ardından, 2007 yılında göreve başladığı Giresun Üniversitesi'nde 2010 yılına kadar Rektör yardımcılığı yaptı. Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı görevini de yürütmüş olan Attar, 28 Mart 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

Türkiye ve Jeopolitik, Türk-Ermeni İlişkileri, Yakındönem Orta Asya Tarihi, Transkafkasya Tarihi, Genel Türk Tarihi, Rusya Tarihi, Yakın dönem Orta Doğu Tarihi ve Dış Türkler konularında uzmanlaşan Aygün Attar, Rusça, İngilizce ve Farsça dillerine hakimdir. Attar, evli ve üç çocuk sahibidir.

Kitapları

Bir Modernite Sorunu Olarak Ermenicilik

Karabağ Sorunu Kapsamında Ermeniler Ve Ermeni Siyaseti

İran'ın Etnik Yapısı/ Yakın Dönem ve Günümüzde

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