Aygaz'a Kristal Elma'dan 2 ödül

06.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:14

Aygaz, otogazın yüksek oktanlı ve yüksek performanslı bir yakıt olduğunu anlattığı "Binip Binmeden Konuşma" reklam filmiyle Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması'nda 2 ödüle layık görüldü.



Aygaz'dan yapılan açıklamaya göre, Aygaz, Effie Reklam Ödülleri'nden sonra Kristal Elma Ödülleri'nde de "Entegre Kampanyalar/Dayanıklı Tüketim" ile "Film-TV ve Sinema/Hizmetleri/ Otomotiv ve Otomotiv Ürünleri" kategorilerinde bronz elma ödüllerinin sahibi oldu.



31. Kristal Elma Ödülleri, Türkiye'de pazarlama iletişiminin yaratıcılık düzeyini yükseltmek, ajanslar ve şirketlerin özgün başarılarını belgelemek amacıyla düzenleniyor. Kristal Elma'da bu yıl, 8 büyük, 166 kristal, 151 gümüş, 138 bronz ve 5 özel olmak üzere toplam 468 ödül sahiplerini buldu.

Kaynak: AA