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Aydos'ta karla gelen muhteşem manzara

Aydos'ta karla gelen muhteşem manzara
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pendik Aydos Dağı beyaza büründü.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik Aydos Dağı beyaza büründü. Karla gelen muhteşem manzara havadan görüntülendi. Pendik'te yeni yapılan Orman Caddesiyle bütünleşen manzara hayran bıraktı.

Öğle saatlerinde hızlanan kar yağışıyla Aydos Dağı karla kaplandı. Pendik Belediyesinin yoğun gayretleriyle duble yol haline getirilen Aydos Orman Caddesi de karla gelen güzellikten nasibini aldı. Caddeyi kullanan sürücüler beyaza bürünmüş dağ yolunu kullanmanın keyfini çıkardı.

BELEDİYE EKİPLERİ HAZIR BEKLİYOR

Pendik Belediyesi ekipleri 1,5 km'lik caddede buzlama çalışması yaptı. Ekipler, sürücülerin caddeyi güvenle kullanması için 7/24 hazır bekliyor.

BAŞKAN AHMET CİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Belediye Başkanı Ahmet Cin kar yağışı sonrası Aydos Dağıyla bütünleşen Aydos Orman Caddesi'ni sosyal medya hesaplarından "Karla gelen güzellik" başlığıyla paylaştı.

(İHA)

Aydos'ta karla gelen muhteşem manzara

Aydos'ta karla gelen muhteşem manzara

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