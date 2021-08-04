Aydos orman yangını! Aydos ormanı yangını devam ediyor mu? İstanbul Sultanbeyli orman yangını!
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Aydos orman yangını! Aydos ormanı yangını devam ediyor mu? İstanbul Sultanbeyli orman yangını!

Aydos orman yangını! Aydos ormanı yangını devam ediyor mu? İstanbul Sultanbeyli orman yangını!
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Türkiye, 7 gündür yangınlarla mücadele ediyor. Şu ana kadar çıkan yangınların 141'i kontrol altına alındı. 4 ilde devam eden 9 yangına ise müdahale devam ediyor. - Aydos Ormanı'nda yangın ihtimaline karşı drone destekli denetim Aydos orman yangını! Aydos ormanı yangını devam ediyor mu? İstanbul Sultanbeyli orman yangını! NASA yangın haritası dünya! OGM yangın durumu!

Günlerdir süren orman yangınları ülkemizi ateş çemberine döndürdü. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü. Aydos orman yangını! Aydos ormanı yangını devam ediyor mu? İstanbul Sultanbeyli orman yangını! Aydos Ormanı'nda yangın ihtimaline karşı drone destekli denetim Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydos Ormanı'nda olası orman yangını ve kundaklama ihtimaline karşı drone destekli denetim gerçekleştirdi.

AYDOS ORMAN YANGINI

İstanbul Sultanbeyli'de ormanlık alanlarda ormana giriş çıkışları denetlemek ve mangal yakıp yakılmadığını tespit etmek amacıyla Aydos Ormanı'nda gece ve gündüz denetim yapılıyor. denetim yapılmaya başlandı. Yapılan denetime TOMA aracı da katıldı. Denetimlere aynı zamanda özel harekat polisleri ile sivil polis ekipleri de katıldı. Denetimlerde drone ile havadan kontrol de sağlandı. Denetim kapsamında ormanlık alana kaçak giriş yapılıp yapılmadığı ve mangal ateşi yakılıp yakılmadığı kontrol ediliyor.

İSTANBUL - Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydos Ormanı'nda olası orman yangını ve kundaklama ihtimaline karşı drone destekli denetim gerçekleştirdi. Öte yandan ormanda bulunan vatandaşlara broşürler dağıtılarak orman yangınlarına karşı bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.

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Aydos orman yangını! Aydos ormanı yangını devam ediyor mu? İstanbul Sultanbeyli orman yangını! - Haberler
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