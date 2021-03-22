Aydınspor U19 Takımı şampiyonluk kupasına kavuştu

Pandemi tedbirleri kapsamında bitimine 3 hafta kala kapatılan 1. Amatör U19 Ligi sonrasında şampiyonluğunu garantileyen Aydınspor U-19 takımı kupasına kavuştu.

Geçtiğimiz sezon korona virüs salgını dolayısıyla birçok ligin tescil edilmesinin ardından 1. Amatör U19 Ligi de bitimine 3 hafta kala tescil edilmişti. Uzun zamandır kupalarını bekleyen ve şampiyonluğunu garantileyen Aydınspor U19 takımı Aydın Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) tarafından düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Siyah beyazlı ekip düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını Aydın Futbol İl Temsilcisi Hakan Açıkgöz'ün elinden aldı.

Aydınspor takım kaptanlarını tebrik ederek şampiyonluk kupasını ve takım arkadaşlarının madalyalarını teslim eden Açıkgöz, futbolcuları tebrik ederek "2019-20 Sezonunda son 3 hafta kala U19-1'de şampiyonlar belliydi. Fakat lig tescil edilmediği için kulüplere kupalarını veremedik. Sonra TFF ile yaptığımız yazışmalar sonucunda ligi tescil edip şimdi de kupalarını takdim ediyoruz. Pandemi tedbirleri kapsamında takım kaptanları ve kulüp başkanına teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ASKF'de düzenlenen törene ASKF Başkanı Hasip Arıkan'ın yanı sıra Aydın Futbol İl Temsilcisi Hakan Açıkgöz, Aydınspor Kulüp Başkanı Özcan Çetav, Aydınspor 2. Başkanı Veysi Aydin, takım kaptanları Çağlar Özcan ve Mert Uğurlu katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı