Aydınlıoğlu Beklenen Müjdeyi Verdi "Yeni Edremit Devlet Hastanesinin Tip Projesi Hazır"

Aydınlıoğlu Beklenen Müjdeyi Verdi "Yeni Edremit Devlet Hastanesinin Tip Projesi Hazır"

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapımı planlanan yeni devlet hastanesi için AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu müjdeyi verdi.

Aydınlıoğlu Beklenen Müjdeyi Verdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapımı planlanan yeni devlet hastanesi için AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu müjdeyi verdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu' na makamında ziyarette bulunan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile yeni Edremit Devlet Hastanesini masaya yatırdı. Sağlık bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde Aydınlıoğlu beklenen müjdeyi verdi, Tip projesi tamamlanan hastanenin yakın zamanda ihalesi yapılarak bu yıl içinde inşaatına başlanacağını belirtti. Aydınlıoğlu "Edremit e körfezimize ve Balıkesir'e hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi. - BALIKESİR

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et