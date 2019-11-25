Aydınlı muhtar hayatını kaybetti
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Aydınlı muhtar hayatını kaybetti

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Donduran Mahalle Muhtarı Ali Kara, 69 yaşında hayatını kaybetti.

25.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:33
Aydınlı muhtar hayatını kaybetti

'ın ilçesi Donduran Mahalle Muhtarı , 69 yaşında hayatını kaybetti.


Yenipazar ilçesine bağlı Donduran Mahallesi Muhtarı Ali Kara, bir süredir tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaya'nın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Kaya'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Donduran Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA
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