Aydınlatma Direğine Çarpan Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Turgutla'dan İzmir istikametine giden Salih Yavuz (26) idaresindeki 35 TCM 15 plakalı araç, Kemalpaşa mevkisinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan Yavuz, ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yavuz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA