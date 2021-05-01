Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direği ve ağacı yerinden söküp takla attı: 1 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direği ve ağacı yerinden söküp takla attı: 1 yaralı Bursa'nın Kestel İlçesinde, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı Edinilen bilgiye göre kaza; Kestel Ankara yolu 14.