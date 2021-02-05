Aydınlanma Çemberi ne demek? Aydınlanma Çemberi diğer adı nedir? Aydınlanma Çemberi nedir?

Aydınlanma Çember, Terminatör ve Darth Vader ilişkisi sosyal medyada araştırılmakta ve merak edilmektedir. Aydınlanma Çemberi ne demek? Aydınlanma Çemberi diğer adı nedir? Aydınlanma Çemberi nedir? sorularını sizler için inceledik.

Aydınlanma Çemberi, dünyanın karanlık yarısıdır. Karanlık taraf, ünlü karakter Darth Vader ile ilişkilendirilebilmektedir. Dünyanın karanlık yarısı ile aydınlık yarısını birbirinden ayıran çember şeklindeki hat olan Aydınlanma Çemberi hakkındaki detayları yazımızda bulabilirsiniz.

AYDINLANMA ÇEMBERİ NE DEMEK?

Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü ve güneş etrafındaki yörüngesindeki seyahati esnasında bir yarısı güneş ışıklarıyla aydınlanırken, diğer yarısı karanlıkta kalır. Dünyanın dönüşü ve ilerleyişi nedeniyle aydınlanma çemberi de sürekli ilerlemektedir. Aydınlanma çemberi gece ile gündüz arasındaki sınırı oluşturur. Aydınlanma Çemberi, dünyanın karanlık yarısı ile aydınlık yarısını birbirinden ayıran çember şeklindeki hattır.

EKİNOKS NEDİR?

Aydınlanma Çemberi diğer adı olarak Ekinoks da incelenebilir. Dünyanın ekseni, yörüngesi ile açı yaptığı için aydınlanma ekseni sürekli olarak kutuplardan geçmez. Bunun sonucu olarak yıl içerisinde güneş her zaman aynı noktadan doğup aynı noktadan batmaz. Her yıl yaklaşık olarak 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışıkları ekvatora tam dik gelir ve aydınlanma çemberi kutuplardan geçer. Gece ve gündüzün birbirine eşit olduğu bu duruma ekinoks veya gün tün eşitliği denir.

23 Eylül Durumu

Kuzey ve Güney yarım küre Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°lik Açı ile düşer . Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır . Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar . Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olur . Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır . Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür . Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur . Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

21 Mart Durumu

Güneş ışınları kutup noktalarından teğet geçer Kuzey ve Güney Yarım Küre , Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90° lik açı ile düşer . Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır . Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

Aydınlanma çemberi ayrıca 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde kutup dairelerine teğet geçer.