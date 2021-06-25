Aydındere'de yol genişletme çalışmaları sırasında hasar gören belediye binasının çatısı onarılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydındere'de yol genişletme çalışmaları sırasında hasar gören belediye binasının çatısı onarılıyor

Aydındere'de yol genişletme çalışmaları sırasında hasar gören belediye binasının çatısı onarılıyor
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde önceki gün yol genişletme çalışmaları sırasında kopan kaya parçaları ve toprağın belediye binasına verdiği zarar giderilmeye çalışılıyor.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde önceki gün yol genişletme çalışmaları sırasında kopan kaya parçaları ve toprağın belediye binasına verdiği zarar giderilmeye çalışılıyor.

Aydındere Belde Belediye Başkanı Nuri Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Caddesi'nde devam eden yol genişletme çalışmasında yol üzerinde kaya parçası ile karşılaşıldığını belirtti.

Kıramadıkları kayayı gerekli güvenlik önlemlerini alarak kontrollü şekilde patlatmaya karar verdiklerini ifade eden Demir, "Patlama sırasında kopan toprak ve kaya parçaları yamaçtan aşağı kaydı. Belediye binamız ile bir eve zarar oluştu." dedi.

Belediye binasında hasar giderme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Demir, "Belediyemizin çatısında hasar söz konusu. Ekiplerimiz şu anda onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çok ciddi bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

Genç, kısa zamanda çatıdaki onarım işleminin tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan yaralananın olmadığı olayda, patlama anı ve sonrası vatandaşların cep telefonlarınca kaydedildi.

Aydındere'de yol genişletme çalışmaları sırasında hasar gören belediye binasının çatısı onarılıyor
Aydındere'de yol genişletme çalışmaları sırasında hasar gören belediye binasının çatısı onarılıyor
Aydındere'de yol genişletme çalışmaları sırasında hasar gören belediye binasının çatısı onarılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydındere'de yol genişletme çalışmaları sırasında hasar gören belediye binasının çatısı onarılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.06.2021 11:36:54. #1.13#

title