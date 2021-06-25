Aydındere'de yol genişletme çalışmaları sırasında hasar gören belediye binasının çatısı onarılıyor

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde önceki gün yol genişletme çalışmaları sırasında kopan kaya parçaları ve toprağın belediye binasına verdiği zarar giderilmeye çalışılıyor.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde önceki gün yol genişletme çalışmaları sırasında kopan kaya parçaları ve toprağın belediye binasına verdiği zarar giderilmeye çalışılıyor.

Aydındere Belde Belediye Başkanı Nuri Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Caddesi'nde devam eden yol genişletme çalışmasında yol üzerinde kaya parçası ile karşılaşıldığını belirtti.

Kıramadıkları kayayı gerekli güvenlik önlemlerini alarak kontrollü şekilde patlatmaya karar verdiklerini ifade eden Demir, "Patlama sırasında kopan toprak ve kaya parçaları yamaçtan aşağı kaydı. Belediye binamız ile bir eve zarar oluştu." dedi.

Belediye binasında hasar giderme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Demir, "Belediyemizin çatısında hasar söz konusu. Ekiplerimiz şu anda onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çok ciddi bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

Genç, kısa zamanda çatıdaki onarım işleminin tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan yaralananın olmadığı olayda, patlama anı ve sonrası vatandaşların cep telefonlarınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak