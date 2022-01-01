Yeni yıl kutlamaları

MANİSA (AA) - Aydın'da yeni yıl dolayısıyla kutlama yapıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanın'nda düzenlenen etkinlikte makinelerle yapay kar püskürtüldü.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte süs havuzunda ışık ve ateş gösterisi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu meydana kurulan platformdan yaptığı konuşmada, 2022 yılının, barış, sevgi, mutluluk ve bereket getirmesini diledi.

Çocuklarıyla etkinliklere katılan Nursel Kan da gazetecilere, vakitlerinin güzel geçtiğini belirterek "Çocuklarımızla birlikte yapay karda oynamaya geldik. Yeni yılda herkese sağlıklı yıllar dileriz." dedi.

Ahmet Boral da 2021 yılının pandeminin gölgesinde bittiğini belirterek, "Pandemiden dolayı güzel bir yıl geçiremedik. Umarım 2022 yılı çok daha güzel olur." diye konuştu.

Yeni yıl için yapılan geri sayımın ardından atılan havai fişekler geceyi adeta aydınlattı.