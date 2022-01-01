Yeni yıl kutlamaları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni yıl kutlamaları

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'da yeni yıl dolayısıyla kutlama yapıldıBüyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanın'nda düzenlenen etkinlikte makinelerle yapay kar püskürtüldü.

MANİSA (AA) - Aydın'da yeni yıl dolayısıyla kutlama yapıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanın'nda düzenlenen etkinlikte makinelerle yapay kar püskürtüldü.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte süs havuzunda ışık ve ateş gösterisi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu meydana kurulan platformdan yaptığı konuşmada, 2022 yılının, barış, sevgi, mutluluk ve bereket getirmesini diledi.

Çocuklarıyla etkinliklere katılan Nursel Kan da gazetecilere, vakitlerinin güzel geçtiğini belirterek "Çocuklarımızla birlikte yapay karda oynamaya geldik. Yeni yılda herkese sağlıklı yıllar dileriz." dedi.

Ahmet Boral da 2021 yılının pandeminin gölgesinde bittiğini belirterek, "Pandemiden dolayı güzel bir yıl geçiremedik. Umarım 2022 yılı çok daha güzel olur." diye konuştu.

Yeni yıl için yapılan geri sayımın ardından atılan havai fişekler geceyi adeta aydınlattı.

Yeni yıl kutlamaları

Yeni yıl kutlamaları

Yeni yıl kutlamaları

Son dakika haber... Bakan Dönmez, yeni yıla Yavuz Sondaj Gemisi'nde girdi (2)

Son dakika haber... Bakan Dönmez, yeni yıla Yavuz Sondaj Gemisi'nde girdi (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON Genel Kurulu'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON Genel Kurulu'nda konuştu: (3)

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title