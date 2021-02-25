Aydın Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Türk siyasetçi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili olan Aydın Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Aydın Ünal hayatı ve biyografisi nedir?

Türk siyasetçi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili olan Aydın Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Aydın Ünal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYDIN ÜNAL KİMDİR?

Aydın Ünal (d. 22 Ocak 1970), Türk siyasetçi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekilidir. 7 Haziran 2015 tarihinden beri AK Parti Ankara ikinci bölge milletvekilidir. 2007 ve 2015 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarlığını yaptı.

İLK YILLARI VE KARİYERİ

Aydın Ünal 22 Ocak 1970 tarihinde Hüseyin Bey ve Zekiye Hanım'ın çocuğu olarak Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğdu. Aslen Ankara'nın Güdül ilçesinden olan Ünal, Ankara Merkez İmam hatip lisesi'ni bitirmesinin ardından Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Çeşitli medya kuruluşlarında muhabir, yazar ve yönetici olarak görev aldı. Şiir hikâye ve makaleleri yayınlanan Ünal, Hak-İş Konfederasyonu Basın Danışmanlığı görevini üstlendi. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

SİYASAL YAŞAMI

Çok sayıda dergi ve gazetede çalışmasının ardından Aydın Ünal, 2002 yılından itibaren Ekonomiden sorumlu devlet Bakanlığı Danışmanlığı, Başbakanlık Danışmanlığı, Başbakan Başmüşavirliği ve Cumhurbaşkanı Başmüşavirliği görevlerini yürüttü. Ali Babacan'ın konuşma metinlerini kaleme aldı. 2007 ve 2015 yılları arasında Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Ankara milletvekili olarak seçilmeden önce Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarlığını yaptı. Haziran 2015 seçimleri'nde aday olabilmek için görevinden istifa etti.

Milletvekilliği;

Hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ankara ikinci bölge milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Ankara ikinci bölge milletvekili seçilen Aydın Ünal, günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesidir.[6] 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde yeniden aday olmadı.