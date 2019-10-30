Aydın polis memuru avm'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı

Aydın polis memuru avm'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı

Polis memuru AVM'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı (2)İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİAydın'ın Efeler ilçesinde AVM'de yaşanan olayda her ikisi de ağır yaralanan polis memuru Atilla D. (44), ile Ahmet Barut (35), tedavi gördükleri hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

30.10.2019 00:08
Aydın polis memuru avm'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı

Polis memuru AVM'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı (2)

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'ın Efeler ilçesinde AVM'de yaşanan olayda her ikisi de ağır yaralanan polis memuru Atilla D. (44), ile Ahmet Barut (35), tedavi gördükleri hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Haber: AYDIN,(DHA)

Kaynak: DHA

VİDEO: Aydın polis memuru avm'de tartıştığı kişiyi yaralayıp, intihara kalkıştı
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