Aydın Motosiklet Tutkunları Afrin Şehitleri İçin Mevlit Okuttu

Motosiklet tutkunları Afrin şehitleri için mevlit okuttu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet tutkunlarını çatı altında toplayan Nazilli Motosiklet Grubu (MOTONAZ), Suriye'nin Afin şehrinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytindalı Harekatı'nda şehit düşenler için lokma döktürüp, Kuran-ı Kerim okutuldu. Etkinlikte son günlerde artan motosiklet kazalarına da dikkat çekilerek, sürücüler uyarıldı.

Nazilli Belediye Meydanı'ndaki lokma dökümünde konuşan MOTONAZ Başkanı Yasin İspirli "Nazilli'de ve değişik bölgelerde Motonaz Grubu olarak 2010 yılından bu yana motosikletler üzerine çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Motosikletçilerin bir serseri olmadığını, değişik etkinliklere imza attıklarını halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Motosikletleri halkımız tehlikeli birer araç olarak görmekte. Oysa öyle değildir. Biz MOTONAZ Grubu olarak geçtiğimiz yıl hayatlarını kaybetmiş olan motosikletçi arkadaşlarımız için mevlüt okutmuştuk. Bu senede biliyorsunuz yakın zamanda Suriye'nin Afrin şehrinde terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bir operasyonu oldu. Şehitler verdik. Gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz için bir etkinlik düzenlemek istedik. MOTONAZ Grubu olarak Kuran-ı Kerim ve mevlit okutup, lokma dağıtmak istedik. Buradan tüm şehitlerimize, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize şehit olanlarımıza Allah'tan rahmet kalanlara sabır, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz" dedi. İspirli, konuşmasında son zamanlarda artan motosiklet kazalarına da dikkat çekip, trafikteki araç sürücülerden motosikletlilere saygı göstermelerini istedi. MOTONAZ Başkan Yardımcısı Hüseyin Dinç de "Biz bu işe girerken pek çok arkadaşımız bu işin sakıncalı olduğunu söyledi, 'İki teker tehlikelidir' dedi. Ama bizler bu sevdamızdan hiçbir zaman vazgeçmedik. Elimizden geldiğince Nazilli'de motosiklet grubu olaraktan tüm motorcu arkadaşlarımıza örnek olmak istiyoruz. Halkımızdan motorcularımıza serseri gözü ile bakmamalarını istiyoruz" dedi.