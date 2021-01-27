Aydın Karabulut kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır?

Aydın Karabulut kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapmaktadır? Aydın Karabulut hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYDIN KARABULUT KİMDİR?

Aydın Karabulut, (d. 25 Ocak 1988, Berlin) Almanya'da yetişmiş Türk futbolcudur. 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da oynamaktadır. 1.78 metre boyundadır.

FUTBOL KARİYERİ

KULÜP TAKIMLARI KARİYERİ

Karabulut, Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya geldi. Küçük yaşta Hertha Berlin altyapısında futbola başladı. Burada kendini göstererek genç millî futbol takımına kadar yükseldi. 2005-06 sezonu ortasında Beşiktaş'a transfer oldu. Ancak teknik direktör Jean Tigana'nın isteği ile ilk sezonunun büyük bölümünü PAF takım ile geçirdi. 2008-2009 sezonunun ara transfer döneminde Yusuf Şimşek karşılığında Bursaspor'a gönderilmiş,ancak Bursaspor'da oynamak istemediğini belirterek 1.000.000 Euro karşılığında Beşiktaş'a geri dönmüştür. Ama haziran transfer döneminde Ankaraspor'un oyuncusu Erhan Güven ile takas edilmiştir.Ankarasporun küme düşmesiyle futbolculara 15 günlük transfer döneminde Ankaragücü'ne geçmiştir. 2010 yılında Bucaspora 1 yıllığına kiralanmıştır.

2010-11 sezonunu Kardemir Karabükspor'da geçirdikten sonra 2011-12 sezonun başında 1. Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'ye transfer olmuştur.

Göztepe'de bir başarılı sezon geçiren Aydın, Elazığspor'un dikkatini çekmiştir. Elazığspor tarafından denenmelere alınmış bu deneme antrenman ve maçlarında gösterdiği olumlu performanstan dolayı bu takımda kalmıştır.

6 Eylül 2013'te Sivasspor'a transfer oldu. 2014-15 sezonu öncesi transfer döneminde Bursaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

2017-18 sezonu başında bonservis bedeli olmadan Antalyaspor'a transfer oldu.

MİLLİ TAKIM

8 kez U-18, 5 kez de U-19 olmak üzere toplam 13 kez millî formayı giymiş ve bu maçlarda 2 gol atmıştır. ümit millî takımında ise 4 gol ve 6 asist yapmıştır.