01.10.2019 00:29

- Aydın'ın yeni Emniyet Müdürü Ekici, göreve başladı

Aydın Emniyet Müdürlüğü'nde devir teslim töreni gerçekleşti

AYDIN - Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici göreve başladı.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Van Emniyet Müdürü iken, Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Suat Ekici, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Rahmi Baştuğ'dan görevi devraldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Suat Ekici, düzenlenen devir teslim töreni ile yeni görevine başlamış oldu. Ekici İl Emniyet Müdürlüğü önünde, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve şube müdürleri tarafından çiçekle karşılandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü makam odasında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Rahmi Baştuğ, "2016 yılının Ekim ayında geldiğimiz görevi, 2019 yılının 19 Eylül'ünde çıkan kararname ile tamamladık. Yaptığımız görevde önemli olan alın açıklığı ile gelip, alın açıklığı ile gitmektir. Biz bu yönde vicdanen kalben müsterihiz. Ayrıca çıkan kararnamede değerli Emniyet Müdürümüz Suat Ekici'ye görevi teslim etmek bizim için bir onur ve şereftir. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum. Bizden teslim aldığı bayrağı daha yüksek göndere çıkartacağını düşünüyorum, düşünmekten de öte inanıyorum. Tabi Aydın halkı bizi severken bizde karşılıksız değildik, biz de Aydın'ı sevdik. Aydın'a hizmet etmeye çalıştık. Çalıştığımız dönem içerisinde özellikle trafik, uyuşturucu ve terör alanlarında Aydın halkına hiçbir şey hissettirmeden Aydın'ın huzurunu asayişini temin etmeye çalıştık" dedi.

Aydın Emniyet Müdürü olarak yeni görevine başlayan Mehmet Suat Ekici ise, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yaklaşık 3,5 yıldan fazla hizmet ettiğim Van ilinden Aydın'a İl Emniyet Müdürü olarak atandım. Her şeyden önce bu atamanın vatanımıza, milletimize, Aydın iline ve şahsıma hayırlı olmasını diliyorum. Tabi güvenlik çok bir iştir. Güvenlik olmadan huzur olmaz, barış olmaz, ticaret olmaz, turizm olmaz. Bu güvenlik işini yerine getirmek çok ciddi bir emek ve tecrübe ister. Bu noktada teşkilatımızın en tecrübeli en deneyimli meslek büyüğümüz Rahmi Baştuğ müdürümden, Rahmi abiden Aydın ilini almak gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Ondan aldığımız bayrağı daha üstlere taşımak, zaten güvenli olan bu ilin daha huzurlu daha güvenli hale gelmesi ve bu istikrarın devam etmesi noktasında gece gündüz demeden çalışacağımıza Aydınlı hemşerilerimiz bizlere güvensinler, inansınlar. Vatandaşın desteğini almayan hiçbir güvenlik birimin başarılı olması mümkün değil. Bu noktada Aydınlı hemşerilerimizden bizlere destek olmalarını suçla mücadelede görmüş oldukları tespit ettikleri olumsuz durumları bizlere hemen bildirmelerini rica ediyorum. İnşallah el birliği ile bu ilin güvenliğini ve istikrarının devamı noktasında elimizden gelen çabayı sarf edeceğimizi buradan tüm Aydınlı hemşerilerime söz veriyorum" diye konuştu.

Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Rahmi Baştuğ'a çiçek takdim ederken, Baştuğ'da göreve yeni başlayan Ekici'ye çini işlemeli plaket takdim etti.

Kaynak: İHA