Aydın'ın sevilen esnafı son yolculuğuna uğurlandı
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Aydın'ın sevilen esnafı son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın sevilen esnafı son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın tanınmış esnaflarından olan 56 yaşındaki Emin Erdem, son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın tanınmış esnaflarından olan 56 yaşındaki Emin Erdem, son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden, Aydın'ın tanınmış esnaflarından olan 56 yaşındaki Emin Erdem, son yolculuğuna uğurlandı. Aydınlı sevilen esnafın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, Erdem'in naaşı ikindi namazına müteakip Bey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Erdem'in yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Aydın'ın sevilen esnafı son yolculuğuna uğurlandı
Aydın'ın sevilen esnafı son yolculuğuna uğurlandı
Aydın'ın sevilen esnafı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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