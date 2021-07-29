Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; "Mavi Aydın'a çok yakıştı"
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Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; "Mavi Aydın'a çok yakıştı"

Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; 'Mavi Aydın'a çok yakıştı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın'ın Korona virüs ile mücadelede 'düşük risk'li illeri temsil eden mavi renkli iller arasında yer almayı başardığını ifade ederek, "Mavi Aydın'a çok yakıştı" dedi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın'ın Korona virüs ile mücadelede 'düşük risk'li illeri temsil eden mavi renkli iller arasında yer almayı başardığını ifade ederek, "Mavi Aydın'a çok yakıştı" dedi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Aydın genelinde aşılama çalışmaları aralıksız devam ederken, il genelinde aşılama rakamları da sevindirici düzeye ulaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşılanma verilerine göre Aydın yüzde 75,2 olurken, ülke genelindeki tabloda da maviye büründü. Aydın'ın aşılanma yüzdesi en iyi iller arasında 7. sıraya yükselmesinin ardından Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz başarıda katkısı olan başta sağlıkçılar olmak üzere vatandaşlara teşekkür etti.

"Aydın, rengin artık hep mavi"

Dr. Osman Açıkgöz yaptığı paylaşımında, "Vatandaşlarımızın duyarlılığı ve destekleri sayesinde, ilimiz nüfusuna göre aşılamada önemli eşiği aşarak yüzde 75'lik oranla 'mavi' iller arasında yer aldı. Aşı çalışmalarına destek veren tüm vatandaşlarımız olmak üzere, pandeminin başladığı günden itibaren büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Mavi güzel Aydınımıza çok yakıştı. Yüksek arşı oranıyla ilimizin rengi artık hep mavi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; 'Mavi Aydın'a çok yakıştı'
Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; 'Mavi Aydın'a çok yakıştı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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