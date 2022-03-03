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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli korona virüse yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli korona virüse yenik düştü

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden Bektaş Uçaravcı yakalandığı korona virüse yenik düştü.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden Bektaş Uçaravcı yakalandığı korona virüse yenik düştü.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğünde aşı deposunda görev yapan Bektaş Uçaravcı bir süre önce korona virüse yakalandı. Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Uçaravcı'nın durumu ağırlaşınca tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Uçaravcı hayata gözlerini yumdu. Uçaravcı'nın ölüm haberi ailesi ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Sağlık Müdürlüğünde tören düzenlendi

Bektaş Uçaravcı için Aydın İl Sağlık Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ile müdürlük personelleri katıldı. İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Uçaravcı'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Törenin ardından Uçaravcı'nın cenazesi Koçarlı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Aydın Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Cenaze, Aydın, Yerel, Haberler

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