Aydın hastanın bulunduğu ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Hastanın bulunduğu ambulans kaza yaptı: 4 yaralıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışan ambulanstaki 1'i hasta diğerleri sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.
Hastanın bulunduğu ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışan ambulanstaki 1'i hasta diğerleri sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.45 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu üzerindeki Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Ali T. yönetimindeki 19 UC 595 plakalı otomobil, Hayrettin Çakmak (25) yönetimindeki 09 HG 791 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada ambulanstaki hasta Mehmet Kaymakçı (55), ambulans şoförü Hayrettin Çakmak (25), sağlık görevlileri Pelin Tok (30) ve Eylem Asli Eren (36) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çağrılan sağlık ekiplerince, ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA