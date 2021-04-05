Aydın Gençlik Merkezi üyeleri Türkiye 2'ncisi oldu
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Aydın Gençlik Merkezi üyeleri Türkiye 2'ncisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın Gençlik Merkezi üyeleri Türkiye 2'ncisi oldu

Fikir maratonu olan GENÇ Ideathon'a katılan Aydın Gençlik Merkezi üyeleri Türkiye 2'ncisi oldu.

Fikir maratonu olan GENÇ Ideathon'a katılan Aydın Gençlik Merkezi üyeleri Türkiye 2'ncisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca sağlık, beslenme, barınma, şiddetten korunma gibi sevimli dostlarımız hayvanları etkileyen tüm alanlarda genç beyinlerden hayvan dostu fikirler üretilen bir yarışma gerçekleştirildi. Gençlerin takımlar halinde başvurduğu ve finalinin Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampında yapıldığı yarışmaya çok sayıda genç katıldı. Aydın ilinden 'Genç Efeler' adıyla yarışmaya katılan Selman Gümüş ve Emir Zeybek Türkiye 2'ncisi olarak 5 bin TL olan ödülün sahibi oldular. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na gençlere verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Gençlerimize yarışmada eşlik etmesi için Nazilli Gençlik Merkezi Müdürümüzü görevlendirdik. Gençlerimizi en iyi şekilde yönlendirme ve başarılarını arttırmaları yolunda gayret ediyoruz. Gençlerimizin fikirlerine güveniyor ve tam destek veriyoruz. Bunu yaptığımız yeni sosyal ve sportif alanlarda da görebilirsiniz. Çalışmalarımız şimdiden meyvelerini vermeye başladı" diye konuşarak gençleri tebrik etti. - AYDIN

Aydın Gençlik Merkezi üyeleri Türkiye 2'ncisi oldu
Aydın Gençlik Merkezi üyeleri Türkiye 2'ncisi oldu
Aydın Gençlik Merkezi üyeleri Türkiye 2'ncisi oldu
Aydın Gençlik Merkezi üyeleri Türkiye 2'ncisi oldu
Aydın Gençlik Merkezi üyeleri Türkiye 2'ncisi oldu
Aydın Gençlik Merkezi üyeleri Türkiye 2'ncisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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