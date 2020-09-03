AYDIN Filipinli anne ve 2 çocuğundan 13 gündür haber alınamıyor Filipinli anne ve 2 çocuğundan 13 gündür haber alınamıyorAYDIN'ın Efeler ilçesinde, 5 yıl önce Hilmi Özcan (26) ile evlenen Filipinli Maria Danica Özcan (32), 2 çocuğunu da yanına alarak ortadan kayboldu.

Filipinli anne ve 2 çocuğundan 13 gündür haber alınamıyor

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 5 yıl önce Hilmi Özcan (26) ile evlenen Filipinli Maria Danica Özcan (32), 2 çocuğunu da yanına alarak ortadan kayboldu. Çocukların amcası Çağlar Özcan (24), Polise kayıp başvurusunda bulunduk. Bulunması için herkesten yardım istiyoruz. Gören ve duyanlar insaniyetlik namına, bize ve polise haber versin. Çocukların ve annesinin hayatından endişe ediyoruz dedi.

Türkiye'ye turist olarak gelen Filipinli Maria Danica, 5 yıl önce ayakkabı satış mağazasında çalışan Hilmi Özcan ile evlendi. Bu evlilikten Cihan Ada Özcan (4) ve Deniz Zeynep Özcan (2) isminde 2 çocukları oldu. Hilmi Özcan, 3 yıl önce bir suçtan dolayı tutuklanarak cezaevine girdi. Maria Danica ve 2 çocuğu ise Özcan ailesinin diğer bireyleriyle birlikte yaşamaya başladı. 21 Ağustos Cuma günü Maria Danica Özcan, 2 çocuğunu da yanına alarak bir yakınlarına gideceğini söyledi. Evden çocuklarıyla ayrılan Maria Danica Özcan, bir daha geriye dönmedi. Çocukların amcası Çağlar Özcan, Her tarafa baktık ama bulamadık. Polise kayıp başvurusunda bulunduk. Bulunması için herkesten yardım istiyoruz. Gören ve duyanlar insaniyetlik namına bize ve polise haber versin. Çocukların ve annesinin hayatından endişe ediyoruz dedi.

Kaynak: DHA